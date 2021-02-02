Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка.
Интер — Ювентус, Getty Images
02 февраля 2021, 13:13
Миланский Интер и туринский Ювентус сразятся в рамках первого поединка полуфинала Кубка Италии на стадионе Джузеппе Меацца в Милане.
На Football.ua будет доступна видео онлайн-трансляция матча, старт которого запланирован на 21:45 по киевскому времени.
Также, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция.
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