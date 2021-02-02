Италия

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка.

Миланский Интер и туринский Ювентус сразятся в рамках первого поединка полуфинала Кубка Италии на стадионе Джузеппе Меацца в Милане.





На Football.ua будет доступна видео онлайн-трансляция матча, старт которого запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Также, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

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