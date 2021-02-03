Италия

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка.

В рамках второго полуфинального матча Кубка Италии между собой сыграют Наполи и Аталанта, в которой выступают два полузащитника сборной Украины — Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

На Football.ua будет доступна видео онлайн-трансляция матча, старт которого запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что в первом полуфинальном матче Кубка Италии Ювентус минимально обыграл Интер (2:1).

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