Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты полуфинального поединка Кубка Италии.

В первом полуфинальном поединке Кубка Италии Ювентус в гостях минимально обыграл миланский Интер (2:1).

Уже на девятой минуте встречи "нерадзурри" открыли счет в матче усилиями Лаутаро Мартинеса, однако в середине первого тайма "старая синьора" отыгралась и даже вышла вперед. Автором оформленного дубля за Ювентус стал Криштиану Роналду.

Таким образом, интрига перед ответным матчем Кубка Италии, который пройдет 9 февраля, сохраняется и обе команды еще имеют хорошие шансы для выхода в финал турнира.

Интер — Ювентус 1:2

Голы: Мартинес, 9 – Роналду, 25 (пен), 35.

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони (Пинамонти, 86) — Дармиан, Барелла, Брозович (Сенси, 86), Видаль (Эриксен, 72), Янг (Перишич, 66) — Мартинес, Санчес.

Ювентус: Буффон — Куадрадо, Де Лигт, Демираль, Алекс Сандро – Бернардески (Данило, 70), Бентанкур (Артур, 77), Рабьо, Маккени (Кьеллини, 89) – Кулусевски (Кьеза, 89), Роналду (Мората, 77).

Предупреждения: Янг, 26, Видаль, 38, Санчес, 90+1 — Демираль, 14, Сандро, 32, Роналду, 45+1, Де Лигт, 47, Артур, 87.