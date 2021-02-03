Италия

Специалист не стал критиковать своих подопечных.

Главный тренер миланского Интера Антонио Конте прокомментировал поражение клуба в первом полуфинальном матче Кубка Италии против Ювентуса (1:2).

"По сути, мы сами обеспечили себе поражение. У Ювентуса было два момента, и они ими воспользовались. Мы же создали кучу голевых шансов, но так и не научились их использовать. А против Ювентуса такое нужно забивать.

Мне понравилась игра, но не понравился результат. Мы заслуживали намного большего, чем то, что получили в итоге. Это разочаровывает. Просто Ювентус ничего же не создал. Я не помню, чтобы Ханданович как-то вступал в игру", — цитирует Конте Football Italia.

Ответная игра между Интером и Ювентусом состоится во вторник, 9-го февраля в Турине. Начало встречи — в 21:45.

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