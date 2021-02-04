Италия

Ганский футболист почти полгода был без клуба.

Официальный Twitter-аккаунт итальянского Кальяри сообщил об успешном подписании контракта между клубом и опытным ганским полузащитником Квадво Асамоа, который последних четыре месяца провел, тренируясь на правах свободного агента.

32-летний футболист в своей продолжительной карьере уже успел поиграть за четыре итальянских клуба: туринский Ювентус, фриульский Удинезе, миланский Интер и Торино.

Именно "змеи" были предыдущим местом работы Асамоа, однако завоевать доверие Антонио Конте в текущем сезоне он так и не смог, поэтому покинул клуб в начале октября 2020 года, успев провести в составе Интера 53 матча, в которых отдал три голевые передачи.

Конкуренцию за место в основном составе футболисту придется выигрывать у таких футболистов, как Рикардо Соттил, Маттео Трамони, Алессандро Трипальдели и Хараламбоса Ликоянниса.

Контракт с Квадво был подписан до конца текущего сезона, а его первое появление в заявке Удинезе можно ожидать в матче фриульской команды против Вероны, который состоится 7 февраля.