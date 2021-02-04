Италия

Завтра звезде "старой синьоры" исполняется 36 лет.

Туринский Ювентус готов продлить контракт с нападающим Криштиану Роналду, сообщает Tuttosport.

По информации источника, руководство "старой синьоры" довольно игрой 35-летнего португальца и готово предложить ему новое соглашение до лета 2023 года, тогда как его действующий контракт заканчивается в 2022 году.

Роналду присоединился к Ювентусу летом 2018 года. Завтра, 5 февраля, форварду исполнится 36 лет.

В нынешнем сезоне Роналду провел 23 поединка, в которых забил 22 мяча и отдал три ассиста.

Ранее сообщалось, что Криштиану признан лучшим европейским игроком десятилетия по версии IFFHS.