Завтра звезде "старой синьоры" исполняется 36 лет.
Криштиану Роналду, Getty Images
04 февраля 2021, 17:48
Туринский Ювентус готов продлить контракт с нападающим Криштиану Роналду, сообщает Tuttosport.
По информации источника, руководство "старой синьоры" довольно игрой 35-летнего португальца и готово предложить ему новое соглашение до лета 2023 года, тогда как его действующий контракт заканчивается в 2022 году.
Роналду присоединился к Ювентусу летом 2018 года. Завтра, 5 февраля, форварду исполнится 36 лет.
В нынешнем сезоне Роналду провел 23 поединка, в которых забил 22 мяча и отдал три ассиста.
Ранее сообщалось, что Криштиану признан лучшим европейским игроком десятилетия по версии IFFHS.