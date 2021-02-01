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Бевис Мугаби забил, выпрыгнув выше, чем португалец.

В матче 26-го тура чемпионата Шотландии защитник Мазервела и сборной Уганды Бевис Мугаби ударом головой принес победу своей команде над Росс Каунти, побив при этом рекорд Криштиану Роналду.

Мугаби, забивая на 72-й минуте, оторвался от земли на 75 сантиметров и взлетел на высоту 262 сантиметра, в то время, как Криштиану Роналду, забивая за Ювентус Сампдории в 2019 году, показал такие показатели: 71 см и 256 см. На тот момент это было признано рекордной высотой, с которой когда-либо забивался гол.

Мугамби родился в Англии, обучался в академиях Фулхэма и Саутгемптона, а на взрослом уровне выступал за Йовил (102 матча во всех турнирах, 5 голов) и Мазервелл (31, 2).

В его послужном списке 10 матчей за национальную сборную Уганды (0 голов).

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