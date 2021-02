В матче 26-го тура чемпионата Шотландии защитник Мазервела и сборной Уганды Бевис Мугаби ударом головой принес победу своей команде над Росс Каунти, побив при этом рекорд Криштиану Роналду.

Мугаби, забивая на 72-й минуте, оторвался от земли на 75 сантиметров и взлетел на высоту 262 сантиметра, в то время, как Криштиану Роналду, забивая за Ювентус Сампдории в 2019 году, показал такие показатели: 71 см и 256 см. На тот момент это было признано рекордной высотой, с которой когда-либо забивался гол.

That record-breaking leap to score the winner.@B_M321 pic.twitter.com/LF0v7HGPI3