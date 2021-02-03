Португалец удостоен престижной награды.
Криштиану Роналду, getty images
03 февраля 2021, 09:55
Вингер туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду назван лучшим игроком десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.
В топ-3 рейтинга также оказались защитник Реала и сборной Испании Серхио Рамос (2 место) и вратарь Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер (3 мсето).
Ранее сообщалось, что Роналду стал лучшим игроком XXI века по версии Globe Soccer Awards.
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