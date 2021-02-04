Италия

Украинский хавбек рассказал о первых днях в итальянском клубе.

Полузащитник сборной Украины и новичок Аталанты Виктор Коваленко рассказал о своих первых днях в новом клубе и то, какие цели поставлены перед ним в ближайшее время.

"Адаптация начнется только с завтрашнего дня. Начинаю понемногу учить итальянский язык. Клуб выделил для меня учителя итальянского языка, буду много времени проводить с ним. Насчет жилья скажу, что когда уже вернусь в Италию, буду что-то решать.

Моя основная задача сейчас — это проявить себя на тренировках, как можно быстрее выучить итальянский язык для того, чтобы понимать главного тренера. И, конечно же, впереди Евро-2020. Я буду усердно работать, чтобы тренер увидел мои старания и дал шанс выйти на поле", — приводит слова Коваленко ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, что Аталанта приобрела Коваленко у Шахтера за 700 тысяч евро в последний день зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что Аталанта не заявила Коваленко на Лигу чемпионов.