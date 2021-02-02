Италия

Главный тренер Аталанты оценит своего новичка после кубкового матча.

Джан Пьеро Гасперини пока не готов ответить, на какой позиции собирается использовать Виктора Коваленко.

"Нам предстоит встреча в Кубке с командой, которая вполне способна стать чемпионом, – сказал тренер Аталанты на предматчевой пресс-конференции накануне первого полуфинального матча Кубка Италии против Наполи. – И очень хорошо, что вновь в строю Ромеро и Госенс, учитывая, что дисквалифицирован Паломино".

"Я считаю, что мы неплохо провели зимний трансферный рынок. Мехле уже хорошо проявил себя на флангах, с Коваленко и его возможностями мы познакомимся в ближайшие дни".

"Я не разделяю мнение, что уход Гомеса станет большой потерей. Это нормально, что кто-то, к которому давно привык, кажется невосполнимой потерей, но незаменимых нет, и жизнь продолжается".

Аталанта приобрела Виктора Коваленко у Шахтера за 0,7 миллиона евро в последний день зимнего трансферного окна.

Первый матч полуфинала Кубка Италии Наполи — Аталанта состоится в среду, 3 февраля.

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