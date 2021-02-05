Италия

Португалец празднует свой день рождения.

Нападающий сборной Португалии и туринского Ювентуса, один из лучших футболистов современности, Криштиану Роналду празднует свое 36-летие.

По такому случаю "старая сеньора" поздравила своего лидера в социальных сетях.

"36 лет, а он доминирует сильнее, чем когда-либо! С днем рождения, Криштиану! Это доказательство, что возраст – всего лишь число!", — написано в Twitter.

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