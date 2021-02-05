Португалец празднует свой день рождения.
Криштиану Роналду, getty images
05 февраля 2021, 13:24
Нападающий сборной Португалии и туринского Ювентуса, один из лучших футболистов современности, Криштиану Роналду празднует свое 36-летие.
По такому случаю "старая сеньора" поздравила своего лидера в социальных сетях.
"36 лет, а он доминирует сильнее, чем когда-либо! С днем рождения, Криштиану! Это доказательство, что возраст – всего лишь число!", — написано в Twitter.
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