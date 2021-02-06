Италия

Уругвайский нападающий раскрыл некоторые подробности инцидента осеннего трансферного окна.

По результатам экзамена на знание итальянского языка в Университете для иностранцев города Перуджа в сентябре этого года, Луис Суарес получил необходимый проходной балл для категории B1, что открывало ему дорогу к получению гражданства данной страны.

Однако появившийся слух о возможной коррупционной составляющей при сдаче экзамена не только помешал планам игрока завершить процесс вступления в итальянское гражданство, но и сказался на обсуждаемом в тот момент переходе Луиса в туринский Ювентус.

Итальянское издание Guardia di Finanza взяло интервью у теперь уже футболиста Атлетико Мадрид, попросив при этом раскрыть больше информации о том непростом моменте в его карьере.

"Мною тогда интересовалось множество клубов, не только Ювентус, — сообщил Луис Суарес — Я уже год работал над получением итальянского гражданства, поэтому экзамен был завершающим шагом на данном пути.

Помню, тогда только мне Куман и сказал, что не рассчитывает на меня. Я принял его решение, но сказал ему, что у меня все еще есть контракт, и поэтому я желаю присоединится к команде в процессе предсезонной подготовки.

Это был один из редких контактов с вышестоящими лицами Барселоны. Я не мог поговорить с Бартомеу, поэтому это сделал мой адвокат. Было сложно покинуть Барселону, там меня не уважали, но я хотел, чтобы мои дети видели, что я ухожу из клуба с поднятой головой", — подытожил Луис Суарес.

Переход в мадридский клуб как нельзя лучше сказался на самом футболисте. Уругвайский нападающий в текущем сезоне продолжает удерживать первенство в рейтинге бомбардиров, оформив 14 взятий ворот в 19-и матчах испанской Ла Лиги.

Пополнить свои голевые успехи Суарес может в предстоящей домашней игре против Сельты из Виго.