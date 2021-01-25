Испания

Руководитель мадридского клуба высоко оценил результативность новичка команды.

В поединке 20-го тура испанской Ла Лиги уругвайский нападающий мадридского Атлетико Луис Суарес своим голом на 54-й минуте не только помог "матрасникам" одержать домашнюю победу над Валенсией (3:1), но и довести персональный показатель по забитым мячам до 12-и результативных ударов в 15-и сыгранных матчах национального первенства.

В честь лучшего старта Ла Лиги со времен Криштиану Роналду, президент мадридского клуба Энрике Сересо поздравил футболиста своей команды с продолжением удачной серии. "Мы всегда считали Луиса Суареса лучшим центральным нападающим в Европе, нам повезло, что он с нами. Все в Атлетико сейчас счастливы", — сказал Сересо в интервью Mundo Deportivo.

В последнюю реплику руководителя коллектива было сложно поверить, с учетом реакции юного нападающего Жоау Фелиша, которого Диего Симеоне решил сменить на 62-й минуте на фоне продолжающегося процесса восстановления от повреждения, что вызвало негативную реакцию у самого футболиста.

"Жоао Фелиш тоже великий игрок, в его будущем я не сомневаюсь, — высказался по поводу инцидента президент Атлетико, — Однако, если менеджер решил сменить его, это точно было чем-то аргументировано. Ему не нужно злиться или расстраиваться по этому поводу. Он читает это личным поражением, а игроки, тренер и болельщики не хотят проигрывать. Когда это происходит, ты злишься. Это нормально".

Напомним, что 24 января Луис отпраздновал свой 34-й день рождения, в честь чего на нашем сайте вышел специальный материал, посвященный его карьере.

Атлетико в данный момент сезона является лидером испанской Ла Лиги, сумев оторваться от принципиального оппонента в лице мадридского Реала уже на семь очков.