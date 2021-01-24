Испания

Уругвайский нападающий приносит огромную пользу Атлетико.

Луис Суарес отметился голом в поединке 20-го тура чемпионата Испании против Валенсии.

Благодаря данному взятию ворот уругвайский нападающий довел свою статистику до 12 голов в 15 первых играх чемпионата за "матрасников".

Тем самым, Суарес выдал лучший старт в команде Ла Лиги со времен Криштиану Роналду. У португальца было 13 голов в первых 15 матчах в 2010 году, сообщает Opta.

Предлагаем пройти наш тест про уругвайского суперфорварда, которому сегодня, 24 января, исполнилось 34 года.