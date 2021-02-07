Италия

Тренер римлян дал комментарий после матча против туринцев.

Ювентус принимал Рому на своем поле в рамках поединка 21-го тура чемпионата Италии и добился победы с комфортным счетом.

Паулу Фонсека остался доволен игрой своей команды, несмотря на проигрыш.

"Мы хорошо играли большую часть матча и не нужно забывать, что матч был против Ювентуса. Хорошо защищались. Если вы посмотрите на статистику, у нас было больше навесов, больше угловых, больше владения мячом, больше передач, но Ювентус забил голы.

Вот почему Роналду — лучший в мире, потому что он может забивать такие голы из ниоткуда. Мы не ошиблись с этим голом: это просто Роналду.

Я хочу оценить работу команды. Мы проявили смелость, чтобы приехать сюда и сыграть в свой футбол, заставив Ювентус большими силами защищаться перед своей штрафной", — приводит слова Фонсеки Football Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ювентус — Рома.