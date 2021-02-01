Италия

Наставник римской Ромы прокомментировал игру его команды против Вероны и рассказал об отношениях с одним из лидеров коллектива.

Римская Рома закрывала перечень перипетий 20-го тура итальянской Серии А домашним поединком против Вероны, в котором сумела обеспечить себе необходимый результат еще по ходу первого тайма (3:1).

Рома — Верона 3:1 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "волков" Паулу Фонсека в своем послематчевом интервью прокомментировал успешную игру своей команды, не оставив без внимания конфликтную ситуацию между ним и боснийским нападающим Эдином Джеко.

"В первом тайме мы сумели трижды забить лучшей на тот момент защите в лиге, что я воспринимаю как большое достижение, — сказал португальский наставник, — Очень сложно играть против столь сильного и агрессивного соперника, как Верона. Счастлив, что мы правильно отреагировали на недавний вылет из Кубка Италии в матче против Специи.

Нам необходимо продвигаться в плане глубины состава и менталитета победителей у наших футболистов. Необходимо внушить им, что они могут обыграть любого соперника, вне зависимости от его уровня.

У нас будет почти неделя для усердной подготовки к следующе игре. Важно использовать это время грамотно, ликвидировав наши уязвимые места. Нам нужно перестать обращать внимание на то, что говорят о нас, и сосредоточиться на своей работе. Необходимо провести глубокий внутренний анализ, но обстановка вокруг команды этому мешает", — высказался Фонсека.

Относительно конфликта с Эдином Джеко, который в очередной раз оказался вне заявки на игру, Паулу сказал следующее: "Самое главное сейчас — это игра команды. У нас будет возможность поговорить с Джеко завтра. Команда показывает, что она не зависит от одного игрока. Отмечу, что никогда не требовал от Эдина извинений".

"У меня всегда дома готов чемодан с личными вещами, на случай ухода из клуба", — подытожил португальский специалист.

В следующем туре Рому ожидает гостевое противостояние с туринским Ювентусом, которое состоится 6 февраля.