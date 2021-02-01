Талантливый защитник из США продолжит карьеру в Серии А.
Брайан Рейнольдс, фото RomaPress
01 февраля 2021, 15:59
Рома официально зарегистрировала в Серии А правого защитника Брайана Рейнольдса — сообщает Football Italia.
За талантливого 19-летнего игрока Далласа боролись Ювентус и Беневенто, однако сказались связи в США семейства Фридкиных, владеющего Ромой.
Официально Рома арендовала Рейнольдса до 30 июня 2021 года с обязательством выкупа за 7,5 миллиона евро.
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