Италия

Талантливый защитник из США продолжит карьеру в Серии А.

Рома официально зарегистрировала в Серии А правого защитника Брайана Рейнольдса — сообщает Football Italia.

За талантливого 19-летнего игрока Далласа боролись Ювентус и Беневенто, однако сказались связи в США семейства Фридкиных, владеющего Ромой.

Официально Рома арендовала Рейнольдса до 30 июня 2021 года с обязательством выкупа за 7,5 миллиона евро.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.