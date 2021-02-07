Италия

Наставник Эвертона поделился впечатлениями от ничейного исхода поединка его команды против Манчестер Юнайтед.

Поединок в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги для Эвертона отметился выдающимся камбэком на поле Манчестер Юнайтед, где "ирискам" пришлось отыгрывать сразу три пропущенных мяча (3:3).

Последовательный камбэк Эвертона — в обзоре поединка "ирисок" против Манчестер Юнайтед

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти во время послематчевого интервью британскому подразделению BBC рассказал о своих эмоциях после столь выдающейся игры его подопечных в тяжелой ситуации.

"Вау, вот это была игра! Фантастические эмоции! Мы заслужили набрать этот балл, даже несмотря на скромную игру в атаке в первой половине. После перерыва мы раскрылись, и начали двигаться намного лучше. В конечном итоге, мы добились того, чего хотели.

Мы контролировали ситуацию определенный отрезок времени на старте поединка, однако в неподходящий момент начали пятиться к своим воротам. Я кричал парням: "Играйте смелее!", но они услышали меня только после перерыва.

Этот результат был похож на большую победу, хотя добыто было всего лишь одно очко. Мы соперничали с одним из лучших коллективов в Премьер-лиге. Мы не находимся на одном уровне с Юнайтед, однако мы показали, что можем бороться и демонстрировать наши лучшие качества. Я горжусь своей командой", — подытожил Карло Анчелотти.

Итальянский наставник также рассказал о причинах замены Хамеса Родригеса за 20 минут до конца игры: "У Родригеса возникла проблема в конце первого тайма с икроножной мышцей. Но он сказал, что хочет попробовать поиграть как есть. Это был риск, но я был уверен в своем игроке. Он сыграл около 20 минут, после чего я снял его".

В следующем туре Эвертон будет на своем поле принимать лондонский Фулхэм.