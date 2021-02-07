Туринцы собираются подписать игрока Ромы.
Николо Дзаньоло, getty images
07 февраля 2021, 20:27
Полузащитник Ромы Николо Дзаньоло входит в список интересов Ювентуса, сообщает издание Gazzetta dello Sport.
Источник утверждает, что туринцы уже давно следят за итальянцем и сделают предложение несколько позже.
Контракт Николо Дзаньоло с Ромой рассчитан до лета 2024 года, а потому римляне смогут уверенно диктовать условия относительно трансферной стоимости.
Полузащитник не появлялся на поле в текущем сезоне из-за повреждения крестообразной связки колена.