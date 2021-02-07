Италия

Туринцы собираются подписать игрока Ромы.

Полузащитник Ромы Николо Дзаньоло входит в список интересов Ювентуса, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Источник утверждает, что туринцы уже давно следят за итальянцем и сделают предложение несколько позже.

Контракт Николо Дзаньоло с Ромой рассчитан до лета 2024 года, а потому римляне смогут уверенно диктовать условия относительно трансферной стоимости.

Полузащитник не появлялся на поле в текущем сезоне из-за повреждения крестообразной связки колена.