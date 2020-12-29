Италия

Форвард Ромы и сборной Италии Николо Дзаньоло рассказал о своем восстановлении.

Николо Дзаньоло доволен тем, как идет его восстановление после двух операций по поводу травм колена, но не хочет форсировать события.

"Восстановление идет по плану, меня никто не торопит и сам я не спешу, – цитирует 21-летнего футболиста Gazzetta dello Sport. – Я каждый день выполняю все необходимые процедуры, после последнего визита в клинику в Иннсбрук мне увеличили нагрузку".

"Очень тяжело было психологически, после двух травм подряд, но сейчас я успокоился и абсолютно уверен, что к финальному турниру Евро точно буду готов".

Дзаньоло получил две независимые друг от друга травмы колена в течение 2020 года, и каждая из них потребовала операции. Первую травму он получил в январе в матче против Ювентуса, а вторую — за сборную и Италии в поединке Лиги наций против Нидерландов в сентябре.

Ожидается, что к тренировкам Николо приступит ближе к концу января.

Ранее его мать сообщила, что сын не сможет играть до апреля.