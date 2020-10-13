Италия

Владелец Ромы сохранит в команде главную звезду.

Дэн Фридкин встретился с Николо Дзаньоло и теперь подписание нового контракта полузащитника с Ромой не вызывает сомнений — сообщает Sky Sport Italia.

Именно встреча с владельцем клуба и разговор по душам стал ключевым фактором для футболиста, которого хотят видеть в своем составе многие ведущие команды Европы.

Несмотря на то, что нынешний контракт 21-летнего игрока рассчитан до 30 июня 2024 года, новое соглашение на улучшенных условиях будет подписано, как только Рома назначит нового спортивного директора.

Дзаньоло в сентябре перенес успешную операцию на колене, а на поле, по словам его матери, вернется в марте или апреле 2021 года.

Атакующий полузащитник национальной сборной Италии (7 матчей, 2 гола) выступал за Виртус Энтелла (7 матчей во всех турнирах, 0 голов) и Рому (69, 14).