Италия

Нападающий Ювентуса Альваро Мората попросил не спешить "хоронить" чемпиона.

Альваро Мората уверен, что в новом году Ювентус докажет свою силу.

"Для всех нас футболка Ювентуса — это не просто одежда, – цитирует нападающего "бьянконери" Tuttosport. – Мы вернемся с гневом, твердостью и решимостью. Неудачи нас только подстегнут. Счастливого всем Рождества".

После осенней части чемпионата Италии Ювентус занимает шестое место в турнирной таблице и отстает от лидирующего Милана на 10 очков.

Мората был одним из лучших игроков команды (11 матчей и 4 гола в Серии А, 6 голов в 6-ти матчах Лиги чемпионов), однако и он не избежал досадных конфузов.

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