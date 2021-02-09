Италия

Ассистент главного тренера сборной Украины решил подсказать своим соотечественникам возможные кандидатуры для трансферов.

Комментируя переход Виктора Коваленко в бергамаскую Аталанту для итальянского радио L'Eco di Bergamo, которое цитирует в своей публикации ресурс Calcio Atalanta, ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, Мауро Тассотти, рассказал о сильных сторонах игрока, с которым имел определенный опыт работы, а также подсказал фанатам "Богини", на кого еще из украинских футболистов можно посмотреть в качестве возможного трансфера.

"Коваленко может отыгрывать множество ролей. Он грамотно располагается между линиями, и уверенно находит подходы к чужим воротам. В Аталанте, если у него нормально пройдет период адаптации, он сможет помочь организовать шесть или семь голов до конца сезона. У него хорошо поставленный удар.

На поле он может сыграть как "mezzala" (центральный полузащитник в схеме 4-3-3 и ее вариациях — ред.) или плеймейкера. Это будет прекрасная подпитка для состава Гасперини в периоды тяжелого календаря", — подытожил специалист.

Тассотти также остановился на новых возможных трансферах Аталанты, указав на двух игроков с украинским паспортом: "Я бы рекомендовал клубу присмотреть за Миколенко из киевского Динамо и Матвиенко из Шахтера".

Напомним, что Виктор Коваленко сходу попал в заявку своей новой команды уже на первый матч итальянской Серии А, после своего прибытия в Бергамо, однако вскоре выбыл из нее из-за проблем с желудком.

Ближайший матч, с возможным участием обоих украинских полузащитников, Аталанта проведет на выезде против неаполитанского Наполи, отправившись на ответный поединок полуфинала Кубка Италии 10 февраля. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.