Италия

Скромный клуб получил нового собственника.

Семейство Платек приобрело контрольный пакет акций Специи, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Как сообщают СМИ, американская компания MSD Capital выкупила 90% акций лигурийского клуба, а 10% останутся во владении Volpi Group.

Дебютант Серии А после 21-го тура занимает 16-е место и на 6 очков оторвался от зоны вылета, сохраняя неплохие шансы на сохранение прописки в элите.

Помимо Специи, американские владельцы также у Ромы, Милана, Болоньи, Пармы и Фиорентины