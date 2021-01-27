Италия

Вашему вниманию трансляция четвертьфинального поединка.

В матче 1/4 финала Кубка Италии Наполи в четверг, 28 января, примет Специю. Поединок пройдет в Неаполе на Стадио Диего Армандо Марадона.

На Football.ua будет доступна видео онлайн-трансляция встречи, начало которой запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Первым полуфиналистом Кубка Италии стал Интер, обыгравший Милан.

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