Вашему вниманию трансляция четвертьфинального поединка.
Getty Images
27 января 2021, 15:30
В матче 1/4 финала Кубка Италии Наполи в четверг, 28 января, примет Специю. Поединок пройдет в Неаполе на Стадио Диего Армандо Марадона.
На Football.ua будет доступна видео онлайн-трансляция встречи, начало которой запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Первым полуфиналистом Кубка Италии стал Интер, обыгравший Милан.
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