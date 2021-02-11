Италия

Поведение президента Ювентуса и главного тренера Интера рассмотрит дисциплинарный комитет федерации футбола Италии.

По окончании ответного полуфинального матча Кубка Италии между Ювентусом и Интером официальные лица обоих клубов устроили ссору, которая станет предметом разбирательства прокуратуры фудерации футбола Италии — резюмирует Football Italia сообщения в итальянских СМИ.

Переполненный эмоциями после выхода в финал президент Ювентуса Андреа Аньелли "обматерил" Антонио Конте, с которым у него испортились отношения после ухода того из Юве в 2014 году.

Конте в долгу не остался, и проход пары по подтрибунному тоннелю ознаменовался взаимными оскорблениями и демонстрацией друг другу средних пальцев. К этому общению активно присоединились представители обоих клубов.

Свидетелем начала инцидента был четвертый арбитр Даниэле Киффи, который доложил о нем своему шефу Маурицио Мариани.

На послематчевой пресс-конференции немного успокоившийся Конте заметил, что Ювентус должен проявлять больше уважения к своим оппонентам.

Федерация футбола Италии намерена рассмотреть рапорт главного арбитра и иные материалы дела, чтобы вынести свой вердикт.

#JuveInter, Dito medio e insulti: nuovo capitolo nel difficile rapporto #Conte-#Agnelli

Il rapporto tra i due, sfilacciatosi dopo il burrascoso divorzio del 2014, nel corso degli anni ha avuto pochi alti e numerosi bassi#SportMediaset https://t.co/rSJoigfNQW — SportMediaset.it (@Sport_Mediaset) February 10, 2021

Подобные конфликты считаются серьезным нарушением дисциплинарного кодекса и неспортивным поведением. Для тренера в таком случае предусмотрена минимальная дисквалификация на два матча. Для официального представителя клуба — минимум один месяц.

Максимальное наказание может быть очень разнообразным, причем включать в себя отлучение не только от итальянского, но и от европейского футбола.

Не исключена и уголовная ответственность, поскольку действия обеих сторон может расцениваться как хулиганство и оскорбление общественной морали.

Недавно ссору Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича во время матча четвертьфинала Кубка Италии рассматривала не только футбольная федерация, а и государственная прокуратура.

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