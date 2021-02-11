Поведение президента Ювентуса и главного тренера Интера рассмотрит дисциплинарный комитет федерации футбола Италии.
Антонио Конте и Андреа Аньелли, Getty Images
11 февраля 2021, 00:30
По окончании ответного полуфинального матча Кубка Италии между Ювентусом и Интером официальные лица обоих клубов устроили ссору, которая станет предметом разбирательства прокуратуры фудерации футбола Италии — резюмирует Football Italia сообщения в итальянских СМИ.
Переполненный эмоциями после выхода в финал президент Ювентуса Андреа Аньелли "обматерил" Антонио Конте, с которым у него испортились отношения после ухода того из Юве в 2014 году.
Конте в долгу не остался, и проход пары по подтрибунному тоннелю ознаменовался взаимными оскорблениями и демонстрацией друг другу средних пальцев. К этому общению активно присоединились представители обоих клубов.
Свидетелем начала инцидента был четвертый арбитр Даниэле Киффи, который доложил о нем своему шефу Маурицио Мариани.
На послематчевой пресс-конференции немного успокоившийся Конте заметил, что Ювентус должен проявлять больше уважения к своим оппонентам.
Федерация футбола Италии намерена рассмотреть рапорт главного арбитра и иные материалы дела, чтобы вынести свой вердикт.
Подобные конфликты считаются серьезным нарушением дисциплинарного кодекса и неспортивным поведением. Для тренера в таком случае предусмотрена минимальная дисквалификация на два матча. Для официального представителя клуба — минимум один месяц.
Максимальное наказание может быть очень разнообразным, причем включать в себя отлучение не только от итальянского, но и от европейского футбола.
Не исключена и уголовная ответственность, поскольку действия обеих сторон может расцениваться как хулиганство и оскорбление общественной морали.
Недавно ссору Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича во время матча четвертьфинала Кубка Италии рассматривала не только футбольная федерация, а и государственная прокуратура.
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