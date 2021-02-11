Италия

Наставник Интера и президент Ювентуса повздорили между собой во время полуфинала Кубка Италии.

Дисциплинарный комитет не стал наказывать главного тренера Интера Антонио Конте и президента Ювентуса Андре Аньелли. Об этом сообщает Football-Italia.

Аньелли обматерил Конте после полуфинального матча, после чего проход пары по подтрибунному тоннелю ознаменовался взаимными оскорблениями и демонстрацией друг другу средних пальцев.

Однако главный арбитр матча Маурицио Мариани не стал в своем отчете упоминать ни наставника Интера, ни президента Ювентуса, ни других замешанных в конфликте официальных лиц. Именно поэтому никаких санкций не последует.

Также отмечается, что несмотря на вердикт дисциплинарного комитета, все материалы дела могут быть изучены прокуратурой и привести к слушанию.

Также стоит отметить, что Сандро получил в ответном матче против Интера желтую карточку, поэтому он не сможет принять участие в финале турнира, который пройдет 19 мая. Соперником "старой синьоры" будет Аталанта, в которой выступают два украинца — Виктор Коваленко и Руслан Малиновский.