Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 22-го тура итальянской Серии А.

22-й тур итальянской Серии А ознаменовался сенсационным поражением некогда абсолютного лидера национального первенства, который оступился на поле Специи. Двумя мячами в ворота Милана "орлята" не только сумели улучшить свое положение в турнирной таблице, но и ярко отметили покупку контрольного пакета своих акций со стороны американских бизнесменов.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Специя — Милан 2:0

Голы: Маджоре, 56, Бастони, 67

Специя: Проведель — Бастони, Эрлич, Исмайли, Виньяли — Риччи, Маджоре (Акампора, 83), Агудело — Сапонара — Джаси, Эстевес.

Милан: Доннарумма — Тео, Романьоли, Кьяер (Томори, 64), Далот — Кессье, Чалханоглу (Хеуге, 83), Салемакерс (Кастильехо, 83), Беннасер (Мейте, 65) — Ибрагимович, Рафаэл Леау (Манджукич, 64).

Предупреждения: Виньяли, Бастони, Эрлич — Далот.