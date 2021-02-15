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Кальяри — Аталанта, getty images
15 февраля 2021, 00:22
В поединке 22-го тура Серии А Аталанта в гостях одержала минимальную победу над Кальяри, забив победный мяч на последних минутах матча.
Единственный гол оказался на счету Муриэля. Руслан Малиновский вышел на поле на последние минуты, а Виктор Коваленко остался в запасе.
Обзор матча:
Кальяри — Аталанта 0:1
Гол: Муриэль, 90
Кальяри: Краньо — Ругани, Годин, Валюкевич (Черри, 90+1) — Ликояннис, Марин (Дейола, 86), Нандес, Дзаппа — Наингголан (Дункан, 79) — Педро, Симеоне (Паволетти, 79)
Аталанта: Спортьелло — Паломино, Ромеро, Шутало (Мехле, 62) — Джимсити, Пессина (Де Роон, 46), Пашалич (Миранчук, 46), Госенс — Фройлер, Иличич (Муриэль, 69) — Сапата (Малиновский, 85)
Предупреждения: Валюкевич, Ругани, Ликояннис — Ромеро, Иличич, Де Роон