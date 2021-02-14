Италия

Поединок 22-го тура итальянского чемпионата закончился минимальной победой гостей.

В поединке 22-го тура Серии А Аталанта в гостях одержала минимальную победу над Кальяри, забив победный мяч на последних минутах матча.

В первом тайме команды практически не создали ничего опасного у ворот друг друга. Во втором тайме было несколько опасных моментов — больше их было у подопечных Джан Пьеро Гасперини, которая ближе к концу поединка усиливала давление на ворота хозяев.

На 90-й минуте Аталанта все таки добилась своего и забила гол. Миранчук отдал точную передачу на вышедшего на замену Муриэля, который блестяще разобрался с двумя защитниками на входе в штрафную и пробил в ближний угол.

В самой концовке матча на 95-й минуте Кальяри получила право на пенальти, но после просмотра видеоповтора он был справедливо отменен, что подарило гостям три очка.

Что касается полузащитников сборной Украины, то Руслан Малиновский и Виктор Коваленко остались в запасе. Руслан появился на поле на заключительные пять минут основного времени, но ничем не запомнился.

Таким образом, Аталанта набрала 40 очков и осталась на седьмом месте в Серии А, а у Кальяри 15 баллов и 18-я строчка в зоне вылета.

Кальяри — Аталанта 0:1

Гол: Муриэль, 90

Кальяри: Краньо — Ругани, Годин, Валюкевич (Черри, 90+1) — Ликояннис, Марин (Дейола, 86), Нандес, Дзаппа — Наингголан (Дункан, 79) — Педро, Симеоне (Паволетти, 79)

Аталанта: Спортьелло — Паломино, Ромеро, Шутало (Мехле, 62) — Джимсити, Пессина (Де Роон, 46), Пашалич (Миранчук, 46), Госенс — Фройлер, Иличич (Муриэль, 69) — Сапата (Малиновский, 85)

Предупреждения: Валюкевич, Ругани, Ликояннис — Ромеро, Иличич, Де Роон