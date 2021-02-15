Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 22-го тура итальянской Серии А.
Интер — Лацио, Getty Images
15 февраля 2021, 06:20
В рамках 23-го тура итальянской Серии А миланский Интер сумел воспользоваться осечкой своих соседей по городу, и возглавил турнирную таблицу национального первенства, обыграв в родных стенах римский Лацио (3:1). Успех коллективу Антонио Конте принесли точные удары от пары форвардов Лукаку – Мартинес.
Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:
Интер
— Лацио 3:1
Голы: Лукаку, 22 (пен.), 44, Мартинес, 64 — Эскаланте, 61.
Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими (Д’Амброзио, 90+1), Барелла, Брозович, Эриксен (Гальярдини, 72), Перишич (Дармиан, 90+1) — Лукаку (Пинамонти, 90+1), Мартинес (Санчес, 78).
Лацио: Рейна — Патрик, Ачерби, Худт (Пароло, 46) — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва (Эскаланте, 46), Луис Альберто (А. Перрейра, 78), Марушич — Корреа (Кайседо, 70), Иммобиле (Мурики, 70).
Предупреждения: Лукаку, Хакими — Худт.