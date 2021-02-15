Италия

Подопечные Антонио Конте движутся по чемпионскому графику.

Интер в поединке 22-го тура чемпионата Италии принимал на своем поле Лацио и добился победы со счетом 3:1.

Подопечные Антонио Конте добыли девятую победу, проведя одиннадцать матчей на своем поле.

Последний раз такой показатель покорялся "змеям" в сезоне-2009/10, когда они выиграли чемпионат, сообщает Opta. То Скудетто остается для Интера последним на данный момент.

Отметим, что в следующим туре Интер ждет очное противостояние с Миланом, от которого команду Конте отделяет всего один балл в турнирной таблице.