Подопечные Антонио Конте движутся по чемпионскому графику.
Антонио Конте, фото getty images
15 февраля 2021, 01:36
Интер в поединке 22-го тура чемпионата Италии принимал на своем поле Лацио и добился победы со счетом 3:1.
Подопечные Антонио Конте добыли девятую победу, проведя одиннадцать матчей на своем поле.
Последний раз такой показатель покорялся "змеям" в сезоне-2009/10, когда они выиграли чемпионат, сообщает Opta. То Скудетто остается для Интера последним на данный момент.
Отметим, что в следующим туре Интер ждет очное противостояние с Миланом, от которого команду Конте отделяет всего один балл в турнирной таблице.