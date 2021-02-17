Чилийский хавбек может продолжить карьеру в Аргентине.
Гари Медель (справа), Getty Images
17 февраля 2021, 10:40
Полузащитник Болоньи Гари Медель покинет итальянский клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Николо Шира в своем твиттере.
По информации источника, 33-летний чилиец может перебраться в Бока Хуниорс. Аргентинская команда предлагает футболисту двухлетнее соглашение.
В текущем сезоне Медель провел девять поединков, в которых отдал одну голевую передачу.
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