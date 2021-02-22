Италия

Сардинцы прекратили сотрудничество с главным тренером.

Кальяри решил отправить в отставку своего главного тренера Эусебио Ди Франческо, сообщает официальный сайт клуба.

Примечательно, что произошло это спустя месяц после того, как клуба продлил с ним контракт несмотря на 11 матчей подряд без побед в Серии А.

На данный момент Кальяри занимает 18-ю строчку в турнирной таблице итальянской Серии А, сумев за 23 матча набрать лишь 15 очков.

По неофициальной информации, тренер зарабатывал 1,8 миллиона евро за сезон после вычета налогов. Он сменил Вальтера Дзенгу.

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