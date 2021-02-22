Италия

53-летний итальянец сменил своего соотечественника Эусебио Ди Франческо.

Кальяри на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера Леонардо Семпличи.

Соглашение с 53-летним итальянским специалистом рассчитано до лета 2022 года. На этой должности Леонардо сменил своего соотечественника Эусебио Ди Франческо, с которым клуб до увольнения продлил контракт около месяца назад.

До этого Семпличи тренировал СПАЛ, под руководством которого, клуб выбрался в Серию А в 2017 году.

В настоящее время Кальяри набрал 15 очков после 23 туров и находится на 18-м месте в турнирной таблице Серии А. До спасительной 17-й строчки, на которой находится Торино — пять очков.