Италия

Гравина получил 73,45% голосов, а его конкурент — 26,25%.

Габриэле Гравина успешно сохранил свой пост президента Федерации футбола Италии, сообщает пресс-служба FIGC.

Сегодня Гравина был переизбран на новый четырехлетний срок, получив 73,45% голосов, в то время как его конкурент Косимо Сибилиа набрал лишь 26,25%.

67-летний Гравина возглавил итальянскую федерацию футбола в октябре 2018 года, набрав доминирующие 97,2% голосов, сменив Карло Тавеккьо.

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