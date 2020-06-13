Италия

Президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина настроен оптимистически.

Улучшение эпидемиологической ситуации в Италии и успешное проведение первого официального матча после перерыва, связанного с пандемией, настроили президента итальянской федерации футбола на оптимистический лад.

"Я очень надеюсь, что с начала июля, максимум — со второй недели месяца, болельщики вернутся на стадионы, – цитирует Габриэле Гравину Sky Sport Italia. – Наша страна уже пережила самый трудный период, и жизнь постепенно налаживается. Кроме того, нам удалось очень четко и с соблюдением всех мер безопасности провести матч между Ювентусом и Миланом. Думаю, и с другими тоже справимся".

В пятницу, 12 июня, Ювентус завоевал путевку в финал Кубка Италии за счет выездного гола в первом матче в Милане.

В субботу, 13 июня, второй финалист определится в матче Наполи — Интер.