Италия

У Луиджи Сартора оказалось необычное хобби.

Луиджи Сартор арестован полицией Пармы, навестившей экс-защитника национальной сборной Италии в его загородном доме — сообщает Il Messaggero.

Полицейские обнаружили на приусадебном участке 46-летнего Сартора 106 кустов марихуаны.

Сартор провел 2 матча за национальную сборную Италии, а также участвовал в футбольном турнире Олимпиады-1996.

Выступая за Ювентус, Виченцу, Интер, Парму, Рому, Дженоа, Верону, Анкону и Тернану, Луиджи по три раза выигрывал Кубок УЕФА и Кубок Италии, а также становился обладателем Суперкубка Италии.

Сартор завершил профессиональную карьеру в 2009 году и увлекся садоводством.

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