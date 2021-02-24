Италия

Аргентинский хавбек продолжит свою карьеру в другом клубе.

Полузащитник Ромы Хавьер Пасторе сменит клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство римского клуба намерена расторгнуть контракт, который рассчитан до лета 2023 года, предстоящим летом.

Также отмечается, что агент 31-летнего аргентинца ищет для него команду в Катаре, но сам футболист намерен перебраться в МЛС.

В нынешнем сезоне Пасторе не провел ни одного матча в футболке "волков".

Ранее сообщалось, что наставник Ромы Паулу Фонсека может вернуться в Португалию.

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