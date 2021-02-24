Специалист ведет переговоры с другим клубом.
Паулу Фонсека, getty images
24 февраля 2021, 11:23
Главный тренер римской Ромы Паулу Фонсека летом может покинуть клуб.
По информации журналиста Педро Алмейды, 47-летний специалист ведет переговоры с португальской Бенфикой.
На коуча вышли из клуба и предложили подписать контракт. Сам Фонсека не против вернуться на родину после пяти лет работы в Украине и Италии.
Пока неизвестны детали предложенного контракта Бенфикой. В Португалии Фонсека успел поработать с Брагой, Авешем, Пасуш Де Ферейрой и другими клубами.
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