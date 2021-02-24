Италия

Специалист ведет переговоры с другим клубом.

Главный тренер римской Ромы Паулу Фонсека летом может покинуть клуб.

По информации журналиста Педро Алмейды, 47-летний специалист ведет переговоры с португальской Бенфикой.

На коуча вышли из клуба и предложили подписать контракт. Сам Фонсека не против вернуться на родину после пяти лет работы в Украине и Италии.

Пока неизвестны детали предложенного контракта Бенфикой. В Португалии Фонсека успел поработать с Брагой, Авешем, Пасуш Де Ферейрой и другими клубами.

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