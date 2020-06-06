Италия

Рома готова продать аргентинского хавбека, чтобы освободить зарплатную ведомость.

Полузащитник Ромы Хавьер Пасторе в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку и отправиться в чемпионат США. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По информации источника, Лос-Анджелес Гэлакси и Сиэтл Саундерс намерены побороться за 30-летнего аргентинца.

Рома планирует продать Пасторе из-за его высокой зарплаты. Утверждается, что МЛС с большой долей вероятности станет следующей остановкой в карьере игрока "волков".

В текущем сезоне Хавьер Пасторе провел за Рому всего 13 матчей во всех турнирах, в которых он отличился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, в услугах аргентинского хавбека также заинтересован Интер Майами.