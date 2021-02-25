Италия

У форварда "старой синьоры" вирусная инфекция, но не коронавирус.

Нападающий Ювентуса Альваро Мората пропустил вчерашнюю тренировку "старой синьоры", так как он продолжает восстанавливаться после того, как у него обнаружили вирусную инфекцию. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 28-летний испанец после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Порту упал в обморок в раздевалке, после чего он прошел медицинское обследование.

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По результатам осмотра у форварда обнаружили вирусную инфекцию — цитомегаловирус, который может вызвать симптомы гриппа и затянуться на несколько недель, вызывая повышенную усталость и боли в мышцах.

Помимо Мораты, в лазарете команды Андреа Пирло по-прежнему находятся Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Артур Мело, Хуан Куадрадо и Пауло Дибала.

Ближайший матч Ювентус проведет против Вероны в рамках 24-го тура Серии А. Игра состоится 27 февраля.

Ранее сообщалось, что Ювентус намерен продлить аренду Мораты за 10 миллионов евро.