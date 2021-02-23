Италия

Коуч рекомендует не списывать со счетов "старую сеньору".

Главный тренер туринского Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал победу над Кротоне (3:0) и турнирное положение в Серии А.

"Мы начали немного нервничать, возможно, последние поражения заставили нас делать это. Старт игры с Кротоне был не лучшим, важно было вернуть три очка. Ювентус все еще борется с травмами.

В субботу мы сыграем с Вероной. Нам не сможет помочь Данило, который отбывает дисквалификацию. Мы должны стараться двигаться лучше.

Что касается Мораты, то он не в лучшей форме, ему нужно время, чтобы снова встать на ноги".

"Ювентус» отстает от Интера на восемь очков, но я по-прежнему верю в 10-е место подряд Скудетто. Все, кто находится за Интером — антагонисты, мы одни из них, и мы будем бороться до конца", — цитирует Пирло Football Italia.