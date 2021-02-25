Италия

Заразились гендиректор, тренер и еще три человека.

Миланский Интер на своем официальном сайте сообщил о вспышке коронавируса в клубе.

После последнего тестирования на коронавирус, положительные тесты на COVID-19 сдали генеральный директор Джузеппе Маротта, один из членов руководства Алессандро Антонелло, спортивный директор Пьеро Аусилио, юрист Анджело Капеллини, а также один из членов тренерского штаба, но его имя не разглашается.

Отметим, что после 23 туров Интер лидирует в турнирной таблице Серии А с отрывом от Милана в четыре очка. Следующую игру "нерадзурри" проведут 28 февраля на своем поле против Дженоа.

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