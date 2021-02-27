Италия

Причина достаточно легко угадывается — коронавирус COVID-19.

Как ранее сообщалось, накануне игры в рамках 24-го тура итальянской Серии А против Сассуоло, среди футболистов Торино были обнаружены сразу восемь случаев заражения коронавирусом COVID-19, что в последствии стало причиной для переноса поединка против "черно-зеленых" на более поздний срок.

К сожалению, пандемия от "быков" не отступила, и уже следующее тестирование увеличило количество зараженных до десяти человек.

Местное управление здравоохранения Пьемонта отреагировало мгновенным запретом на тренировки основной команды Торино, а руководство Серии А выступило с заявлением о переносе не только игры против Сассуоло, но и обсудило дальнейшие возможные сценарии развития событий.

Регламентом состязаний на время пандемии установлено жесткое ограничение на число перенесенных поединков, поэтому единственный шанс отложить один из своих матчей Торино уже использовал.

В результате запрета групповых занятий для основной команды, у тренерского штаба "быков" не будет возможности подготовить команду к следующей игре против римского Лацио, которая запланирована на 2-е марта, и не может быть перенесена по инициативе туринской команды.

Отсюда видится простое решение — выставить на игру молодежный состав клуба, который все еще находится в тренировочном процессе, либо, пойти по более сложному пути, к чему склоняется президент клуба Урбано Каир, желая оспорить решение регламентного комитета в спортивных судах, основываясь на прецеденте Наполи в изначально отмененной игре против туринского Ювентуса, что привело к техническому поражению для неаполитанцев.

Решение по данному вопросу стороны конфликта будут искать совместными усилиями в ближайшие несколько дней.