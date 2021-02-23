Италия

В составе Торино заболели семь футболистов.

Тестирование на коронавирус, проведенное в Торино в понедельник, 22 февраля, выявило четыре положительных результата — утверждает La Repubblica.

По информации издания, заболели Андреа Белотти, Вилфрид Синго, Бремер и Даниэле Базелли. Учитывая, что три футболиста сдали положительные тесты еще до матча 23-го тура Серии А против Кальяри, сейчас в команде семеро заболевших.

Это значит, что поединок 24-го тура чемпионата Италии Торино — Сассуоло может быть перенесен.

Матч Торино — Сассуоло запланирован на пятницу, 26 февраля.

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