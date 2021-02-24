Италия

В итальянском клубе зафиксирована массовая вспышка коронавируса.

В Торино было зафиксировано восемь случаев коронавируса, из-за чего могут быть отложены два следующих матча Серии А. Об этом сообщает Football-Italia ссылаясь на Tuttomercatoweb.

В ожидании официального объявления от клуба кажется очевидным, что домашняя встреча против Сассуоло в пятницу будет отложена местными органами здравоохранения, однако источник отмечает, что и следующая встреча против Лацио в Риме также будет перенесена.

Вся команда находится на карантине, который должен продлиться не менее семи дней. Таким образом, подопечные Морено Лонго не смогут тренироваться, и как следствие, подготовиться к матчам.

После 23 туров Торино набрал 20 очков и находится на 17-м месте в турнирной таблице Серии А.

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