Италия

Football.ua представляет анонс матча 24-го тура чемпионата Италии.

В рамках 24-го тура итальянской Серии А римская Рома примет Милан.

Рома — Милан

Воскресенье, 28-е февраля, 21:45. Рим, Олимпийский. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Матчи между клубами из Рима и Милана всегда очень интересные, а уж противостояния "волков" и "россонери" уже десятки лет являются одними из самых принципиальных не только в чемпионате Италии, но и во всем мировом футболе.

Рома уже приучила любителей итальянского футбола, что с середняками и аутсайдерами Серии А она разбирается, в вот с лидерами в этом сезоне у них не идет. Проиграли Лацио и Ювентусу, однако добыли победы над Удинезе и Специей — типичные "волки". В матче с Миланом будет очень тяжело, а побеждать нужно, ведь отрыв от Аталанты составляет всего одно очко и в случае поражения команда Паулу Фонсеки может потерять место в зоне Лиги чемпионов. А попасть туда любой ценой — главная задача от руководства клуба.

Что касается Милана, то команда явно перебывает не в форме, а игроки — не в лучших кондициях. На днях они провели тяжелейший матч в Лиге Европы и еле-еле прошли Црвену Звезду, дважды сыграв вничью. В чемпионате же положение у подопечных Пиоли неплохое, учитывая то, как безобразно они сыграли в последнем матче против Интера, тем самым отпустив принципиального соперника в отрыв на четыре очка. "Только победа", — с таким девизом игроки должны выходить на игру против Ромы. Только победа и никак иначе. Важно заметить, что Милан — фаворит этой игры.

Не сыграют: Ибаньез, Джеко, Дзаньоло, Сантон, Смоллинг — Беннасер, Манджукич