Италия

Специалист отреагировал на поражение в чемпионате.

Главный тренер римского Лацио Симоне Индзаги прокомментировал поражение от Болоньи в рамках Серии А (0:2).

"Такая амбициозная и сильная команда, как наша, должна реагировать иначе на пропущенные мячи. Может случиться так, что вы пропустите пенальти и сразу проиграете. Я думал, что у нас был правильный подход, мы доминировали в игре, но мы здесь говорим о болезненном поражении.

Парадоксально, но из четырех последних матчей против Болоньи Синиши Михайловича именно в этом мы боролись меньше всего, но проиграли 2:0. Нам нужно быть более решительными перед воротами, снова встать на ноги в матче с Торино в середине недели, и я не хочу никаких оправданий по поводу усталости в Лиге чемпионов".

"Скажу честно, меня беспокоит отсутствие нашей реакции на негативные моменты. Я разочарован игрой Лацио. Да, нам не очень везло в последние пару игр, но такая сильная и амбициозная команда, как наша, должна реагировать иначе.

Объективно эти два поражения ранили нас, и команде нужно вернуться к победе, чтобы оставить это позади", — цитирует Индзаги Football Italia.