Италия

Римская команда неожиданно потерял очки в гостевом поединке.

В матче 24-го тура итальянской Серии А Болонья уверенно обыграла Лацио со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 19-й минуте встречи, когда Ибрахима Мбайе удачно сыграл на добивании.

Однако стоит отметить, что еще на 17-й минуте римляне могли выходить вперед, но Чиро Иммобиле не реализовал пенальти - Лукаш Скорупски угадал угол и намертво забрал мяч в свои руки.

Окончательную точку в матче поставил Никола Сансоне, который на 64-й минуте классно пробил с лету с линии вратарской после подачи с правого фланга.

После 24 туров Болонья набрала 28 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице Серии А, а у Лацио 43 балла и шестая строчка.

Болонья — Лацио 2:0

Голы: Мбайе, 19, Сансоне, 64

Болонья: Скорупски — Мбайе, Сумаоро, Данило, Де Сильвестри — Сванберг (Схутен, 75), Домингес (Поли, 75) — Орсолини (Ольсен, 75), Сориано, Сансоне (Виньято, 79) — Барроу (Паласио, 83)

Лацио: Рейна — Худт, Ачерби, Патрик (Перейра, 66) — Марушич, Альберто (Кайседо, 76), Лейва (Катальди, 66), Милинкович-Савич, Лаццари (Лулич, 46) — Корреа, Иммобиле (Мурики, 66)

Предупреждения: Данило — Патрик, Худт

На 17-й минуте Чиро Иммобиле (Лацио) не реализовал пенальти (вратарь)